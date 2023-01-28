بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل للمرة الثالثة تواليا

وكالات / سما /

تعثر فريق بايرن ميونيخ مرة أخرى، وذلك عندما تعادل مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت 1-1 السبت ضمن الجولة 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأنهى بايرن حامل اللقب الشوط الأول متقدماً بهدف وقع عليه لوروا ساني 34، لكن الضيوف ردوا في الثاني بهدف التعادل عبر الدولي الفرنسي راندال كولو مواني 69.

وسقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل للمرة الثالثة تواليا في الدوري المحلي، بعد لايبزيغ وكولن وبنفس النتيجة 1-1.

وصار رصيد بايرن ميونيخ بعد هذا التعادل 37 نقطة على قمة الترتيب، لكن بفارق نقطة واحدة عن أونيون برلين، أما آينتراخت فرانكفورت فوصل إلى النقطة 32 في المركز الخامس.