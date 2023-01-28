الكشف عن طبيعة إصابة كريستيانو رونالدو

وكالات / سما /

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة التي خسرها فريقه النصر أمام الاتحاد 1-3 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتعرض رونالدو لتدخل عنيف على مستوى الساق من جانب حمدان الشمراني مدافع الاتحاد خلال مواجهة الفريقين الخميس الماضي.

ورغم أن رونالدو تمكن من إكمال المباراة، فقد تداول مغردون فيديو للنجم البرتغالي بعد نهاية اللقاء وهو يخرج من الملعب مشتكيا من إصابة في ساقه.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن رونالدو خضع لعدد من الفحوصات الطبية أظهرت أن الأمر مجرد كدمة في المفصل لن تعيقه عن مواجهة الفتح القادمة في الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو أبلغ الجهاز الطبي لنادي النصر بأنه سبق أن تعرض لإصابة في المفصل كانت أكثر خطورة من تلك التي تعرض لها أمام الاتحاد، مشيرة إلى أن اللاعب ما زال يعاني من وجود تورم حول المفصل.