لليوم الثامن والعشرين.. الأسير انفيعات يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

رام الله / سما /

يواصل الأسير مناضل انفيعات إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن والعشرين على التوالي؛ احتجاجاً على عزله والاستفزازات بحقه.

وأوضح انفيعات وهو من أبطال "نفق الحرية" أن إدارة السجون تفرض عليه عقوبة متمثلة في منع الزيارة لمدة شهر ومنع الكانتنية مدة شهر وعزل زنازين لمدة أسبوع وغرامة مالية 200 شيكل، لافتاً إلى وجود استفزازات وضغوطات عليه من قبل إدارة السجن بحقه، كان آخرها الأسبوع الماضي حيث داهمت وحدة القمع وبصحبتهم المسؤول الأمني، وبدا واضحًا دخولهم الهمجي واستفزازهم له، وتجادل معهم فعاقبوه منع الزيارة لمدة شهر ومنع الكانتنية مدة شهر وعزل زنازين لمدة أسبوع وغرامة مالية 200 شيكل، وأبلغهم أنه قرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام حتى إزالة العقوبات التي فرضوها بحقه وإنهاء عزله ونقله للأقسام.

جدير بالذكر، أن الأسير مناضل انفيعات من بلدة يعبد بمحافظة جنين، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 11/02/2020م، وله عدة اعتقالات سابقة على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ونجح انفيعات بتاريخ 06/09/2021م، برفقة إخوانه الأسرى