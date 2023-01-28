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قراصنة يتمكنون من تعطيل الموقع الرسمي لحركة حماس

الأحد 29 يناير 2023 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قراصنة يتمكنون من تعطيل الموقع الرسمي لحركة حماس



غزة/ سما /

أعلنت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان الموقع الإلكتروني الرسمي لها تعرض لهجمات قوية متتالية خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى توقفه مؤقتاً عن الخدمة صباح اليوم.

وأكدت الحركة بأن الموقع سيعود للعمل قريباً لمتابعة نقل موقف الحركة الرسمي، ولدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكدة للاحتلال أن محاولاته ستفشل كما فشلت سابقاً، وستبقى كلمة الحركة حاضرة وقوية بقوة شعبنا وصموده الأسطوري.

ودعت المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى متابعة منصات الحركة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حين عودة عمل الموقع الرسمي قريباً بإذن الله.

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