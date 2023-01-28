  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فصائل المقاومة تُحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى

الأحد 29 يناير 2023 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تُحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى



غزة/ سما /

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح يوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي من أنّ أي محاولة للمساس بأسرانا البواسل ستكون لها تداعيات داخل السجون وخارجها.

وقالت فصائل المقاومة، في بيانٍ لها: "إنّ ما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من اجراءات قمعية هو عدوان إجرامي غاشم ".

وأضافت: "أنّ هذا العدوان الفاشي والعنصري هو محاولة خبيثة للفت الأنظار عن الفشل الذريع الذي أحدثته العمليات البطولية في القدس العاصمة وحصدت أرواح بها المغتصبين الصهاينة"، مؤكّدةً على أنّ قيام قوات الاحتلال باقتحام السجون والاعتداء على الأسرى وحرق خيامهم لن يفت في عضد أسرانا الأحرار.

وتابعت: "أسرانا الأبطال هم تاج رؤوسنا وتحريرهم على رأس أولويات المقاومة التي قطعت على نفسها وعد التحرير الذي بات قريباً بإذن الله".

الأكثر قراءة اليوم

قرارات "الكابينت" عقب عمليتي القدس

قناة عبرية تكشف: حوار لثوانٍ دار بينَ منفذ عملية القدس خيري علقم ومستوطن

فيديو.. إصابات في عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

هجوم حاد على نجيب ساويرس بعد تعليقه على عملية القدس

هوية منفذ عملية إطلاق النار في سلوان

عملية القدس: المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ترفض طلبا لبن غفير

نتنياهو: ردنا على عملية القدس "سيكون قويًا وسريعا ودقيقا"

الأخبار الرئيسية

image_processing20230128-291924-t3sr31

"الدم بالدم".. ماذا علقت "هآرتس" على الأحداث الأخيرة؟!

08142810706334366373377252148182

الاحتلال يغلق منزل عائلة الشهيد خيري علقم

photo_2023-01-28_23-00-25

قرارات "الكابينت" عقب عمليتي القدس

photo_2023-01-28_23-30-06

استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار قرب قلقيلية

مواجهات عنيفة في القدس والمستوطنون يعتدون على المواطنين في عدة مناطق بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم