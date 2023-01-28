فصائل المقاومة تُحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى

غزة/ سما /

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح يوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي من أنّ أي محاولة للمساس بأسرانا البواسل ستكون لها تداعيات داخل السجون وخارجها.

وقالت فصائل المقاومة، في بيانٍ لها: "إنّ ما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من اجراءات قمعية هو عدوان إجرامي غاشم ".

وأضافت: "أنّ هذا العدوان الفاشي والعنصري هو محاولة خبيثة للفت الأنظار عن الفشل الذريع الذي أحدثته العمليات البطولية في القدس العاصمة وحصدت أرواح بها المغتصبين الصهاينة"، مؤكّدةً على أنّ قيام قوات الاحتلال باقتحام السجون والاعتداء على الأسرى وحرق خيامهم لن يفت في عضد أسرانا الأحرار.

وتابعت: "أسرانا الأبطال هم تاج رؤوسنا وتحريرهم على رأس أولويات المقاومة التي قطعت على نفسها وعد التحرير الذي بات قريباً بإذن الله".