  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يحرقون ويحطمون منزلين ومركبتين في ترمسعيا

الأحد 29 يناير 2023 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، منزلا ومركبة، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأفاد المواطن عوض أبو سمرة ، بأن عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أغلقوا شارع السهل في البلدة، وقاموا بحرق مركبة، وامتد الحريق منها إلى المنزل المجاور الذي يعود للمواطن عودة شحادة جبارة، إضافة إلى تحطيم مركبة أخرى تعود لأحد المواطنين من قرية دوما جنوب نابلس، وتكسير منزل آخر يعود للمواطن سمير جمعة حزمة.

وقد سُجل الليلة الماضية 144 اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس، حيث حطم مستوطنون 120 مركبة، وأحرقوا ست مركبات في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة، وفقا لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس.

حيث تركزت الاعتداءات في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.

#مستوطنون #ترمسعيا #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

قرارات "الكابينت" عقب عمليتي القدس

قناة عبرية تكشف: حوار لثوانٍ دار بينَ منفذ عملية القدس خيري علقم ومستوطن

فيديو.. إصابات في عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

هجوم حاد على نجيب ساويرس بعد تعليقه على عملية القدس

هوية منفذ عملية إطلاق النار في سلوان

عملية القدس: المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ترفض طلبا لبن غفير

نتنياهو: ردنا على عملية القدس "سيكون قويًا وسريعا ودقيقا"

الأخبار الرئيسية

image_processing20230128-291924-t3sr31

"الدم بالدم".. ماذا علقت "هآرتس" على الأحداث الأخيرة؟!

08142810706334366373377252148182

الاحتلال يغلق منزل عائلة الشهيد خيري علقم

photo_2023-01-28_23-00-25

قرارات "الكابينت" عقب عمليتي القدس

photo_2023-01-28_23-30-06

استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار قرب قلقيلية

مواجهات عنيفة في القدس والمستوطنون يعتدون على المواطنين في عدة مناطق بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم