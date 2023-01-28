مستوطنون يحرقون ويحطمون منزلين ومركبتين في ترمسعيا

رام الله / سما /

أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، منزلا ومركبة، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأفاد المواطن عوض أبو سمرة ، بأن عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أغلقوا شارع السهل في البلدة، وقاموا بحرق مركبة، وامتد الحريق منها إلى المنزل المجاور الذي يعود للمواطن عودة شحادة جبارة، إضافة إلى تحطيم مركبة أخرى تعود لأحد المواطنين من قرية دوما جنوب نابلس، وتكسير منزل آخر يعود للمواطن سمير جمعة حزمة.

وقد سُجل الليلة الماضية 144 اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس، حيث حطم مستوطنون 120 مركبة، وأحرقوا ست مركبات في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة، وفقا لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس.

حيث تركزت الاعتداءات في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.