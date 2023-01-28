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دغلس: 144 اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس الليلة الماضية

الأحد 29 يناير 2023 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، اليوم الأحد، إن مستوطنين ارتكبوا الليلة الماضية، 144 اعتداء جنوب نابلس.

وأوضح دغلس ، أن المستوطنين حطموا 120 مركبة من خلال رشقها بالحجارة على الطرقات جنوب نابلس، كما احرقوا ست مركبات بشكل كامل في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة.

وأشار إلى أن الاعتداءات تركزت في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.

وحذر دغلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة، منوها إلى أن هناك مؤشرات على ازدياد وتيرة الهجمات، والقيام بأعمال ارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

#نابلس #غسان دغلس #المستوطنين #الاحتلال

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