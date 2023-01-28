رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية في بلدة مجدل بني فاضل في نابلس، وحرق مركبات وعشرات الإصابات خلال مواجهات في مواقع عدة.

كما تناولت الصحف الثلاث تأكيد القيادة الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير في الأوضاع الميدانية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

القيادة تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير في الأوضاع الميدانية

استشهاد فتى مقدسي متأثرا بإصابته قبل يومين واصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين بالقدس والضفة

الرئيس ينعى المناضل اللبناني العروبي الكبير توفيق الحوري ويهاتف نجله معزيا بوفاته

الأسرى يصعدون خطواتهم الاحتجاجية إثر قمعهم في سجون الاحتلال

قبيل زيارته للمنطقة: قياديون من الجالية الفلسطينية وعرب يجتمعون مع بلينكن لمناقشة الأوضاع الفلسطينية

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع على التوالي

* "القدس":

اصابات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

نتنياهو يتوعد برد قوي وسريع على عمليتي القدس

شرطة الاحتلال تدعو الإسرائيليين إلى رفع السلاح

لجنة الطوارئ: الساعات القادمة ستشهد تصعيدا في السجون

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحكومة

* "الأيام":

عملية سلوان: اصابة مستوطنين أحدهما ضابط والاحتلال يتهم طفلا في الثالثة عشرة بتنفيذها

استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار بمستوطنة "كدوميم"

"الكابينت" يتخذ عدة قرارات من بينها إغلاق منزل منفذ عملية "النبي يعقوب"

القيادة: الاحتلال مسؤول عن التصعيد وهناك أهمية عاجلة للحوار الوطني

مستوطنون يعربدون ليلا على المواطنين في عدة طرق ومفترقات في الضفة

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية ويحرقون مركبات وعشرات الإصابات خلال مواجهات في مواقع عدة

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع على التوالي