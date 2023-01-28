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الطقس: انخفاض درجات الحرارة

الأحد 29 يناير 2023 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد بمنخفض جوي، الثلاثاء المقبل، مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا الى شديد البرودة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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