قرارات "الكابينيت" عقب عمليتي القدس

القدس المحتلة/سما/

اتخذ المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، منتصف اللية، عدة قرارات في نهاية جلسة طارئة استمرت 3 ساعات ونصف لمناقشة تداعيات ونتائج عمليتي إطلاق النار في القدس والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.

وأقر الكابينت غلق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" في القدس المحتلة، الشهيد خيري علقم، وذلك "في أقرب وقت ممكن".

كما تقرر حرمان عوائل منفذي العمليات ومن يدعمها من "التأمين الوطني"، ورفض منح بطاقات الهوية لهم، ومناقشة ذلك في جلسة الحكومة الإسرائيلية صباح الأحد.

وسيتم إضافة الآلاف من الإسرائيليين الذين يسمح لهم بتراخيص حمل السلاح، وتسريع إجراءات الحصول عليها.

كما تقرر تعزيز البناء في المستوطنات، وتعزيز انتشار القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس، والتركيز على جمع الأسلحة.