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استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار قرب قلقيلية

الأحد 29 يناير 2023 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار قرب قلقيلية



قلقيلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، منتصف ليلة السبت - الأحد، عن استتشهاد شاب فلسطيني، برصاص حارس أمن مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار داخل المستوطنة.

وبحسب اذاعة جيش الاحتلال فان مسلح فلسطيني وصل إلى مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية، وحاول تنفيذ عملية إطلاق نار داخل المستوطنة، ولكن حارس أمن المستوطنة قام بإطلاق النار صوب الفلسطيني وتحييده.

وأضافت:" صدرت تعليمات للمستوطنين بالتزام المنازل لوجود مسلحين آخرين.

من جهتها أكدت القناة 14 العبرية استشهاد الشاب الفلسطيني دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.

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#قلقيلية

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