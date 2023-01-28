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شاهدة عيان عن منفذ عملية القدس: مر من أمامي وقال نحن لا نقتل النساء (فيديو)

الأحد 29 يناير 2023 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهدة عيان عن منفذ عملية القدس: مر من أمامي وقال نحن لا نقتل النساء (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

تحدثت شاهدة عيان إسرائيلية عن اللحظات التي نفذ فيها الشهيد خيري علقم عملية القدس، قائلة إنه مر من أمامها دون أن يؤذيها بعدما توسلت إليه.

وقالت الشاهدة للقناة 11 العبرية إنها توسلت إلى منفذ عملية النبي يعقوب ألا يقتلها حين اقترب منها، فقال لها إنه لا يقتل النساء، وأكمل طريقه.

#القدس المحتلة #عملية القدس

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