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الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

السبت 28 يناير 2023 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا



أريحا/سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة أحياء في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت أحياء، "أبو العسل"، و"أبو داهوك"، و"المقايطة"، و"المقبرة"، في الوقت الذي حلقت فيه "طائرة مسيّرة" للاحتلال في سماء المخيم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما أدى إلى احتجاز عشرات المركبات لساعات عند مداخل المدينة.

كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، عند طريق "المعرجات" غرب مدينة أريحا، دون أن يبلغ عن إصابات.

#اريحا

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