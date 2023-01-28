إطلاق النار على سائق شاحنة بزعم عملية دهس جنوب نابلس

نابلس/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، مساء يوم السبت، على سائق شاحنة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس لجنود عند حاجز زعترة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وذكرت القناة الـ"12" العبرية أن قوات الجيش أطلقت النار باتجاه سائق شاحنة على حاجز زعترة جنوب نابلس؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس".

كما اغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة جنوب نابلس وبيت فوريك شرقًا".

فيما ذكرت قناة"كان" العبرية أن ما جرى عند زعترة "تفوح" لم يكن هجومًا والشاحنة انحرفت عن مسارها.

ولاحقا أكد جيش الاحتلال أنها لم تكن عملية دهس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" انحرف سائق شاحنة فلسطيني عن مساره على الشارع الذي كان فيه تجمع للمستوطنين عند مفترق زعترة

وأضاف: "جندي في المكان أطلق النار عليه، وبعد تحقيق أولي، تبين أن هذه لم تكن محاولة دهس.