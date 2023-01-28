نتنياهو في "الكابينيت": ردنا سيكون قويًا وسريعا

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بينيامين نتنياهو اليوم السبت بعد جلسة خاصة عقدها المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (الكابينيت) انه "وبالنيابة عن جميع مواطني إسرائيل، أود أن أبعث بأحر التعازي لأسر الذين قتلوا في الهجوم الشنيع والمروع في القدس. هذا اعتداء إجرامي على مدخل كنيس يهودي في اليوم العالمي للمحرقة،وفق تعبيره.



واضاف نتنياهو"أشكر رئيس الولايات المتحدة، صديقي جو بايدن، الذي تحدث معي وأعرب عن صدمته وتعازيه لهذا العمل المروع من القتل. كما أشكر العديد من القادة الآخرين، بما في ذلك من الدول العربية، لوقوفهم إلى جانب إسرائيل في هذا الوقت كلنا نصلي من اجل شفاء الجرحى المصابين".

وتابع: "أود أن اشكر الشرطة وقوات الأمن على عملهم الحازم والسريع، فضلاً عن الحنكة والشجاعة التي أظهرها المواطنون العاديون، الذين ضربوا منفذي العمليات وبالتالي أنقذوا الأرواح"

وأردف:" ستكون استجابتنا قوية وسريعة ودقيقة ومن يحاول أن يؤذينا فإننا سنؤذيه وسنؤذي كل من يساعده، سنقوم بإغلاق منازل منفذي العمليات ونسعى لتدميرها بإجراءات عاجلة ،لقد نفذنا بالفعل اعتقالات واسعة النطاق لمؤيدي هذه العمليات.

واختمم حديثه بالقول:" سأطرح على الكابينت الليلة إجراءات إضافية لمكافحة "الإرهاب" ،هذه الحكومة ستعمل بحزم وقوة ضد "الإرهاب". وفق قوله