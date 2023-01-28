بالفيديو: عملية إطلاق نار على مطعم إسرائيلي جنوب أريحا

أريحا/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، رسميا عن محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مطعم إسرائيلي على مفرق "ألموغ" جنوبي أريحا.

وبحسب بيان جيش الاحتلال: "بسبب عطل في السلاح تمكن فلسطيني من إطلاق رصاصة واحدة فقط والفرار من المكان دون وقوع إصابات، مشيرا الى أن قوات الجيش والشرطة تقوم بتمشيط المكان.

وذكرت قناة العبرية أن فلسطينيان وصلا في مركبة لتقاطع ألموج أحدهما أطلق عيار ناري وتوقف سلاحه ثم هرب بمركبة مع مسلح آخر.

وفي أعقاب العملية أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.