  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو: عملية إطلاق نار على مطعم إسرائيلي جنوب أريحا

السبت 28 يناير 2023 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: عملية إطلاق نار على مطعم إسرائيلي جنوب أريحا



أريحا/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، رسميا عن محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مطعم إسرائيلي على مفرق "ألموغ" جنوبي أريحا.

وبحسب بيان جيش الاحتلال: "بسبب عطل في السلاح تمكن فلسطيني من إطلاق رصاصة واحدة فقط والفرار من المكان دون وقوع إصابات، مشيرا الى أن قوات الجيش والشرطة تقوم بتمشيط المكان.

وذكرت قناة العبرية أن فلسطينيان وصلا في مركبة لتقاطع ألموج أحدهما أطلق عيار ناري وتوقف سلاحه ثم هرب بمركبة مع مسلح آخر.

وفي أعقاب العملية أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

#اريحا

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة.. هكذا نفذ الشهيد خيري علقم عملية القدس

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية القدس البطولية

من هو الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس؟

صحيفة عبرية: عملية القدس تُغير الواقع

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

أول تعليق من نتنياهو على عملية القدس

رئيس الشاباك الاسبق : المُستثمرون الأجانب يهربون وانهيار الدولة العبرية بات قريباً

الأخبار الرئيسية

بن-غفير-1

عملية القدس: المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ترفض طلبا لبن غفير

photo_2023-01-28_11-14-21 (2)

إجراءات إسرائيلية عقب عمليتي القدس

photo_2023-01-28_11-14-21

لماذا تعد عملية سلوان حساسة بالنسبة للإسرائيليين؟

photo_2023-01-28_15-15-57

50 اعتقالا في القدس.. فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في سلوان

هنية: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم