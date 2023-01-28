الشرطة الإسرائيلية تدعو المستوطنين إلى حمل السلاح

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة عبرية ، مساء اليوم السبت، بأن الشرطة الإسرائيلية دعت المستوطنين في الضفة الغربية، ممن لديهم أسلحة مرخصة إلى حملها لدى خروجهم من المنازل.



وبحسب قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "في أعقاب الهجومين اللذين وقعا بالقدس، دعت الشرطة من لديهم أسلحة مرخصة إلى حملها".

ومن المتوقع أن يبحث المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) لدى اجتماعه في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، منح آلاف المستوطنين أسلحة للرد سريعا على منفذي الهجمات.



يأتي ذلك فيما يحذر مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية من احتمال قيام نشطاء اليمين المتطرف، عقب الهجومين في القدس، بأعمال انتقامية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربيةـ بحسب القناة.



في هذا السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن سيدة عربية (من فلسطيني عام 1948)، أصيبت مساء اليوم السبت، بجروح طفيفة جراء رشق سيارة كانت تستقلها من قبل مستوطنين.



وذكرت الصحيفة أن مستوطنين يرشقون السيارات الفلسطينية بالحجارة قرب كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية في منطقة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.



وأضافت "أكدت مصادر أمنية أن قوات الجيش الإسرائيلي تتواجد في المكان".



وفي وقت سابق من اليوم السبت،، أصيب مستوطنين بينهما ضابط بالجيش الإسرائيلي، قبل أن يصاب هو بجروح متوسطة إلى خطيرة بعملية اطلاق نار في بلدة سوان بالقدس المحتلة.



ومساء أمس الجمعة، قُتل 7 إسرائيليين في إطلاق نار نفذه الفلسطيني خيري العلقم عند مستوطنة "النبي يعقوب" في القدس المحتلة، قبل استشهاده



وجاء الهجوم، بعد يوم من اعدام الاحتلال 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وقتلها قبل ذلك بيوم الطفل الفلسطيني محمد علي الذي كان يحمل سلاحا وهميا (لعبة) في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس.