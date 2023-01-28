الحركة الأسيرة: الساعات القادمة ستشهد تصعيدًا في خطواتنا

رام الله/سما/

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال يوم السبت 28 يناير 2023، أن الاعتداء على أسرانا، بالذات في سجون عوفر ومجدو والنقب والدامون، لن يمر دون حساب.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: "ضمن سياسة خلط الأوراق التي يسعى لتطبيقها الوزير الصهيوني الحاقد (بن جفير)، والتي تستهدف كل ما هو فلسطيني في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل، وكذلك الأسرى في سجون الاحتلال، قامت إدارة سجون الاحتلال بعزل عدد من الأسرى، واتخاذ إجراءات عقابية بحق عدد من الأسرى والأسيرات بدعوى احتفالهم بعملية الأمس".

وشددت على أن الساعات القادمة ستشهد تصعيدًا في خطواتها في مواجهة هذا العدوان المستمر.

ودعت جماهير شعبنا للوقوف إلى جانب أسراهم، ومساندتهم بكافة الوسائل والأدوات الممكنة.



وأبرقت بالتعزية بشهداء جنين قائلة "نُعَزِّي شعبنا عمومًا، وأُسَر الشهداء في مجزرة جنين خصوصًا بشهدائنا الأبرار، ونسأل الله أن يتقبلهم في جنات الخلد