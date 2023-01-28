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الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين من سلوان

السبت 28 يناير 2023 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين من سلوان



القدس المحتلة/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة مقدسيين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الاقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الطفل محمد عليوات (13 عاما)، الذي تتهمه بتنفيذ عملية اطلاق نار في بلدة سلوان، واعتقلت والده، ووالدته، وشقيقه.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان عقب مداهمة منزل عائلة عليوات. كما اعتدت على الطواقم الصحفية التي تواجدت في المكان.

ونفت عائلة عليوات علاقة نجلها محمد بعملية إطلاق النار وأكدت أنه تواجد في المنطقة بالصدفة وأصيب برصاص الاحتلال، وتم تركه ينزف على الأرض دون تقديم العلاج له.

كما شهد حي "عين اللوزة" في البلدة، وبلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وعند حاجز قلنديا العسكري شمالا، مواجهات مماثلة مع قوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

#سلوان #القدس المحتلة

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