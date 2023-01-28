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شاهد: مستوطنون يحرقون مركبات ويعتدون بالضرب على مسعفين جنوب نابلس

السبت 28 يناير 2023 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: مستوطنون يحرقون مركبات ويعتدون بالضرب على مسعفين جنوب نابلس



نابلس/سما/

أصيب، مساء اليوم السبت، عشرات المواطنين، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، قرب بلدة مجدل بني فاضل، جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال والمستوطنين، في بلدة مجدل بني فاضل، عقب تصدي الأهالي لمستوطنين نصبوا خيما وكرفانات في أراضي البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت الشبان بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى الى إصابة احدهم بقنبلة غاز بشكل مباشر والعشرات بحالات اختناق.

وأكد دغلس أن المستوطنين اعتدوا على مركبة اسعاف تابعة لبلدة قريوت وألحقوا أضرارا فيها، كما اعتدوا بالضرب المبرح على اثنين من الطاقم الطبي، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن المستوطنين أقدموا على إحراق ست مركبات على الأقل تعود لمواطنين من البلدة.

#حرق #الاستيطان #نابلس

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