  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عملية القدس: زيادة في طلب الإسرائيليين على العلاج النفسي

السبت 28 يناير 2023 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
عملية القدس: زيادة في طلب الإسرائيليين على العلاج النفسي



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأنه على خلفية عملية القدس، زاد طلب الإسرائيليين على العلاج النفسي.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أنه في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة "نفيه يعقوب" بالقدس، زاد طلب المواطنين الإسرائيليين على العلاج النفسي.


ونقلت الصحيفة عن ميخال ليف آري، المسؤول عن خدمة الإنترنت للعلاج النفسي في إسرائيل في جمعية "آران"، أن هناك زيادة هائلة في عدد المتصلين من المواطنين الإسرائيليين طالبي العلاج النفسي.

وأوضح الدكتور ليف آري أنه فور القيام بعملية القدس، لاحظ تزايد عدد المتصلين لطلب العلاج النفسي، وأن بعضهم شهد عملية القدس بنفسه، وهناك أشخاص ومواطنون استدعت واقعة العملية أحداثا قديمة أو ذكريات قديمة وصادمة لهم.


وأصيب  إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين.

#العلاج النفسي

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة.. هكذا نفذ الشهيد خيري علقم عملية القدس

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية القدس البطولية

من هو الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس؟

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة (صور وفيديوهات)

صحيفة عبرية: عملية القدس تُغير الواقع

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

أول تعليق من نتنياهو على عملية القدس

الأخبار الرئيسية

بن-غفير-1

عملية القدس: المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ترفض طلبا لبن غفير

photo_2023-01-28_11-14-21 (2)

إجراءات إسرائيلية عقب عمليتي القدس

photo_2023-01-28_11-14-21

لماذا تعد عملية سلوان حساسة بالنسبة للإسرائيليين؟

photo_2023-01-28_15-15-57

50 اعتقالا في القدس.. فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في سلوان

هنية: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم