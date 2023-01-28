عملية القدس: زيادة في طلب الإسرائيليين على العلاج النفسي

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأنه على خلفية عملية القدس، زاد طلب الإسرائيليين على العلاج النفسي.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، أنه في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة "نفيه يعقوب" بالقدس، زاد طلب المواطنين الإسرائيليين على العلاج النفسي.



ونقلت الصحيفة عن ميخال ليف آري، المسؤول عن خدمة الإنترنت للعلاج النفسي في إسرائيل في جمعية "آران"، أن هناك زيادة هائلة في عدد المتصلين من المواطنين الإسرائيليين طالبي العلاج النفسي.

وأوضح الدكتور ليف آري أنه فور القيام بعملية القدس، لاحظ تزايد عدد المتصلين لطلب العلاج النفسي، وأن بعضهم شهد عملية القدس بنفسه، وهناك أشخاص ومواطنون استدعت واقعة العملية أحداثا قديمة أو ذكريات قديمة وصادمة لهم.



وأصيب إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين.