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إصابات خلال تصدي أهالي مجدل بني فاضل لاقتحام مستوطنين

السبت 28 يناير 2023 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال تصدي أهالي مجدل بني فاضل لاقتحام مستوطنين



نابلس/سما/

 أصيب شاب بقنبلة غاز، اليوم السبت، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، قرب بلدة مجدل بني فاضل، جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال والمستوطنين، في بلدة مجدل بني فاضل، عقب تصدي الأهالي لمستوطنين نصبوا خيما وكرفانات في أراضي البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت الشبان بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى الى إصابة احدهم بقنبلة غاز بشكل مباشر والعشرات بحالات اختناق.

وأكد دغلس أن المستوطنين اعتدوا على مركبة اسعاف تابعة لبلدة قريوت وألحقوا أضرارا فيها.

#اصابات #أهالي مجدل بني فاضل #المستوطنين

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