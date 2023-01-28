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حرب شرسة ضد الأسرى بعد عملية القدس

السبت 28 يناير 2023 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرب شرسة ضد الأسرى بعد عملية القدس



القدس المحتلة/سما/

 تشن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وقوات القمع التابعة لها، منذ ساعات مساء أمس الجمعة، وحتى ساعات مساء السبت، حرب شرسة بحق الأسرى في عدة سجون.

وبحسب مؤسسات شؤون الأسرى، فإن قوات القمع الإسرائيلية تقتحم أقسام وغرف الأسرى منذ ساعات طويلة وبشكل متواصل، وتقوم بعزل عدد كبير منهم.

وشملت تلك السجون "مجدو"، "النقب"، و "عوفر"، وآخر سجن الأسيرات "الدامون".

وأقدمت تلك القوات على سحب الأدوات الكهربائية من غرف الأسرى، وخاصة التلفاز والراديو، لحرمانهم من سماع الأخبار، وفرضت عقوبات على العديد من الأسرى، كما عزلت آخرين.

وتأتي هذه الحملة بعد احتفال الأسرى في سجون الاحتلال بعملية يوم أمس والتي أدت لمقتل 7 مستوطنين.

ويتم ذلك بتعليمات مباشرة من ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، الذي اجتمع منذ أيام للمرة الثانية في غضون شهر مع كبار المسؤولين في إدارة سجون الاحتلال بهدف التضييق على الأسرى وحرمانهم من حقوقهم.

#عملية القدس #الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين

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