زيلينسكي يعلن مقتل أوكرانية في عملية القدس ويتضامن مع "إسرائيل"

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قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعازي اليوم السبت في أعقاب هجومين في القدس، قائلا إن مواطنة أوكرانية قتلت في أحدهما.

وكتب زيلينسكي على تويتر “نشاطر إسرائيل الألم بعد الهجمات الإرهابية في القدس. كانت من بين القتلى امرأة أوكرانية. خالص التعازي لأسر الضحايا”.

وأضاف “الجرائم ارتكبت باستخفاف في اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة. يجب ألا يكون للإرهاب مكان في العالم اليوم. لا في إسرائيل ولا في أوكرانيا”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عزز قواته في الضفة الغربية المحتلة، بعد مقتل سبعة برصاص مسلح فلسطيني على أطراف القدس أمس الجمعة وهجوم إطلاق نار آخر في المدينة اليوم السبت أسفر عن إصابة شخصين.