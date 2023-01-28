50 اعتقالا في القدس.. فيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في سلوان

القدس المحتلة/سما/

نُشر، اليوم السبت، مقطع فيديو يُوثق لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى صباح اليوم، والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين.

وأصيب مستوطنان، السبت، برصاص فتى فلسطيني أطلق النار عليهما في حي استيطاني، مجاور لحي سلوان جنوب المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن حالة أحد المصابين خطيرة وفاقدًا للوعي، فيما وصفت الآخر بالمستقرة رغم خطورتها.

ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن منفذ العملية حالته حرجة للغاية، بعد أن كانت ادعت قناة 12 أنه استشهد في المكان برصاص مستوطن.

واقتحمت قوات الاحتلال، منزل الفتى محمد عليوات 13 عاماً، المشتبه بتنفيذ "عملية إطلاق النار في حي وادي حلوة في بلدة سلوان".

وقامت قوات كبيرة من فرق مختلفة "الشرطة، الضباط، المخابرات، القوات الخاصة، فرق "اليمام"، باقتحام منزل الفتى عليوات، في حي كرم الشيخ في بلدة سلوان، وتواصل القوات عملية التفتيش بالكامل،وتمنع الوصول الى المكان، وتحتجز أفراد العائلة داخل المنزل، كما أوضح مركز معلومات وادي حلوة.

وأوضح محامي مركز المعلومات محمد محمود، أن الفتى الجريح نقل الى مستشفى هداسا عين كارم للعلاج، وهو قيد الاعتقال، بشبهة "تنفيذ العملية".

واغلقت قوات الاحتلال المنطقة بالكامل، ونشرت الحواجز في الطرقات والشوارع، كما اعتدت على بعض السكان ومنعتهم الخروج من منازلهم وفرضت حصارا مشددا على المنطقة، خاصة خلال فترة احتجاز الفتى المصاب على الأرض والتحقيق معه ميدانيا.

وأظهرت التسجيلات أن القوات خلعت ملابس المصاب بالكامل، رغم برودة الجو، وتركته لأكثر من ساعة قبل نقله للعلاج وهو مقيد، كما أجرت التحقيقات معه.

واعتقلت قوات الاحتلال، قبل قليل، والدي الفتى محمد عليوات وشقيقه بعد اقتحام منزلهم في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وتتهم الشرطة الفتى عليوات بتنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه المستوطنين في بلدة سلوان.

وتتواصل حملة الاعتقالات في مدينة القدس، منذ ساعات المساء حتى الساعة، سواء الاعتقالات بعد اقتحام المنازل أو اعتقالات ميدانية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ان الاعتقالات في مدينة القدس تجاوزت ال50 اعتقالا من بلدات وأحياء المدينة.



وكان من بين المعتقلين أفراد من عائلة الشهيد خيري علقم، ومن بينهم والدته التي لا تزال في التحقيق.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن الشرطة ستقوم بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة الاعتقالات في مدينة القدس خلال هذه الفترة، على غرار الوحدة التي تشكلت العام الماضي خلال شهري نيسان وكانون الأول.