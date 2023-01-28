يافا: وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان على جنين

يافا/ سما/

شارك العشرات من أهالي يافا وناشطين اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية بحديقة الغزازوة بالمدينة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها أول من أمس، الخميس.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية بالإضافة إلى شعارات إسناد لأهالي جنين، وأخرى كتب عليها أسماء شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير.



وردد المشاركون هتافات الحرية لجنين والشعب الفلسطيني من بينها "يا جنين صمود صمود، من أجلك طلعوا الأسود".

وجاءت هذه الوقفة استمرارا للاحتجاجات في المجتمع العربي، إذ سبقها وقفات أخرى نظمت في أم الفحم وحيفا وطمرة تنديدا بالعدوان على جنين ومخيمها.

واستشهد 9 أشخاص، بينهم مسنة، وأُصيب 20 بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وشهداء عدوان الاحتلال في مخيم جنين، التسعة، هم: الشهيد عبد الله مروان الغول (18 عاما)، والشهيد معتصم محمود أبو الحسن (40 عاما)، والشهيد وسيم أمجد عارف الجعص (22 عاما)، والشهيد نور الدين سامي غنيم (25 عاما)، والشهيد محمد سامي غنيم (28 عاما)، والشهيد محمد محمود صبح (30 عاما)، والشهيد صائب عصام زريقي (24 عاما)، والشهيد عز الدين ياسين صلاحات (22 عاما)، والشهيدة ماجدة عبيد (61 عاما).