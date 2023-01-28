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فيديو: مطعم أرمني في القدس يتعرض لهجوم من قبل متطرفين يهود

السبت 28 يناير 2023 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مطعم أرمني في القدس يتعرض لهجوم من قبل متطرفين يهود



القدس المحتلة/سما/

وقع شجار في مطعم أرمني بالقدس مساء أمس الجمعة بعد استفزازت نظمها متطرفون يهود، حسبما أكد الشماس أغان غوغشيان، رئيس مكتب بطريركية الأرمن في القدس، لوكالة "أرمنبريس".

ووفقا لقوله، فقد حاولت مجموعة من اليهود الأرثوذكس الوصول إلى حائط البراق "المبكى"، وعندما فشلوا في المرور عبر الطريق الرئيسي، سلكوا الطريق الذي يقع فيه مطعم Taboon Wine Bar بحارة الأرمن.

وتابع الشماس: "في تلك اللحظة كان هناك أرمن وعرب ويهود يجلسون في المطعم، وبدأ المتطرفون في إهانة واستفزاز موظفي المطعم، ورددوا هتافات "الموت للمسيحيين"،" الموت للعرب"، وبعد ذلك اندلع شجار.

وأقدم الجانبان على التراشق بالكراسي ما دفع زوار المطعم إلى تركه، دون أن يصاب أحد جراء الحادث.

وذكر غوغشيان أن الطوائف المسيحية في القدس قررت تنظيم احتجاج في مكان الحادث والإعراب عن دعمها لصاحب المطعم.

ونشرت الصحفية ليانا ماركاريان عبر "تويتر" مقطع فيديو للحادث الذي جاء، حسب تعبيرها، "بعد عدة إعمال عدوانية واعتداءات مماثلة على الجالية الأرمنية في حارة الأرمن بالقدس".

ودان مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة في بيان ما وصفه بـ"العنف غير المبرر" الذي تمثل في قيام مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين بـ"اقتحام" باب الجديد في القدس ومضايقة السياح وتحطيم كراسي وطاولات المحلات والمطاعم الموجودة هناك، وطالب الشرطة بـ"إنزال العقوبات الرادعة بالمعتدين حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال العبثية".

ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية أي بيان بشأن الحادث، حسب وسائل إعلام محلية.

#القدس المحتلة

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