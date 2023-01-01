هوية منفذ عملية إطلاق النار في سلوان

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر محلية، اليوم السبت، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين "إسرائيليين".

وأكّدت المصادر، على أنّ منفذ عملية إطلاق النار في سلوان هو الفتى محمد عليوات "13 عامًا" من سكان البلدة.

وأصيب مستوطنان إسرائيليان، السبت، في إطلاق نار بحي سلوان بالقدس المحتلة، بحسب إعلام عبري.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا فيما يحتمل أنه هجوم بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس.

وأوضحت خدمة الإسعاف بشأن الهجوم الذي وقع في حي سلوان “عند الساعة 10,42 صباحا (08,42 ت غ) ورد اتصال… عن هجوم إرهابي بإطلاق نار… إصابتان في المكان”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن إطلاق نار وقع قرب مستوطنة “مدينة داوود” بحي سلوان بالبلدة القديمة من مدينة القدس.

وأضافت: “أصيب شخص (23 عاما) بجروح خطيرة وشخص آخر (59 عاما) بجروح تتراوح بين المتوسطة والخطيرة مع إصابات بأعيرة نارية في الجزء العلوي من الجسم”.

وبحسب المصدر ذاته، “تم تحييد منفذ الهجوم”، دون توضيح تفاصيل أكثر حوله.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المنفذ هو فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما.

وتابعت أنها “شلّت حركة” مطلق النار الذي أصيب بجروح. وأضافت أنه “يبلغ من العمر 13 عامًا” وهو من سكان القدس الشرقية المحتلة التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967.

يأتي الحادث بعد يوم واحد من مقتل سبعة برصاص مسلح فلسطيني بالقرب من مستوطنة إسرائيلية.