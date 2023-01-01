في ضوء العمليات الأخيرة.. تعرف على أبرز القرارات التي سيناقشها "الكابينت"

القدس المحتلة / سما /

نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مسؤول سياسي وصفته بأنه "رفيع" قوله، إن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، سيناقش الليلة، الليلة الترويج لمنح تراخيص حمل السلاح لآلاف المستوطنين للتعامل السريع مع منفذي العمليات.

كما ستتم مناقشة إغلاق منازل منفذي العمليات واعتقال أقاربهم، وبحث إمكانية تطبيق قانون "ترحيل عائلاتهم".

كما نقل موقع (والا)، عن مسؤول أمني قوله: إن "أهم عقوبة يجب القيام بها ضد التهديدات في القدس، هي الحرمان من الإقامة، والترحيل، وبعد ذلك سنرى التأثير ... هذه الخطوة ستفعل العجائب"، وفق تعبيره.

وأصيب مستوطنان بجراح خطيرة صباح اليوم السبت، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في بلدة سلوان، بالقدس.

يأتي ذلك بعد ساعات من عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني آخر من بلدة الطور، أسفرت عن مقتل ثمانية إسرائيليين.​