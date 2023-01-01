  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

منها ترحيل عائلات منفذي العمليات..

في ضوء العمليات الأخيرة.. تعرف على أبرز القرارات التي سيناقشها "الكابينت"

السبت 28 يناير 2023 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ضوء العمليات الأخيرة.. تعرف على أبرز القرارات التي سيناقشها "الكابينت"



القدس المحتلة / سما /

نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مسؤول سياسي وصفته بأنه "رفيع" قوله، إن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، سيناقش الليلة، الليلة الترويج لمنح تراخيص حمل السلاح لآلاف المستوطنين للتعامل السريع مع منفذي العمليات.

كما ستتم مناقشة إغلاق منازل منفذي العمليات واعتقال أقاربهم، وبحث إمكانية تطبيق قانون "ترحيل عائلاتهم".

كما نقل موقع (والا)، عن مسؤول أمني قوله: إن "أهم عقوبة يجب القيام بها ضد التهديدات في القدس، هي الحرمان من الإقامة، والترحيل، وبعد ذلك سنرى التأثير ... هذه الخطوة ستفعل العجائب"، وفق تعبيره.

وأصيب مستوطنان بجراح خطيرة صباح اليوم السبت، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في بلدة سلوان، بالقدس.

يأتي ذلك بعد ساعات من عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني آخر من بلدة الطور، أسفرت عن مقتل ثمانية إسرائيليين.​

#العمليات #القدس #المقاومة #نتنياهو #الكابينت #المجلس الوزاري الإسرائيلي #السلاح

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مثيرة.. هكذا نفذ الشهيد خيري علقم عملية القدس

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية القدس البطولية

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة (صور وفيديوهات)

من هو الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس؟

صحيفة عبرية: عملية القدس تُغير الواقع

"جعجعة بلا طحن"... بن غفير وسموتريتش مثال بعد قصف غزة الليلة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

هنية: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق فالمواجهة لن تبقى داخل السجون

عملية القدس

محلل عسكري إسرائيلي: الرد على عملية القدس أكثر صعوبة من أي وقت مضى

عملية

فيديو.. إصابات في عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

خيري علقم

قناة عبرية تكشف: حوار لثوانٍ دار بينَ منفذ عملية القدس خيري علقم ومستوطن

عملية القدس

موقع عبري: مؤسسة الاحتلال الأمنية تحقق في "مهارة" منفذ عملية القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم