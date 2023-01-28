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قناة "كان" تكشف تفاصيل جديدة عن عملية سلوان (فيديو)

السبت 28 يناير 2023 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة "كان" تكشف تفاصيل جديدة عن عملية سلوان (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان الرسمية الإسرائيلية، اليوم السبت، عن التحقيق الأولي بشأن عملية إطلاق النار الجديدة، في بلدة سلوان، ب القدس ، والتي أدت إلى إصابة مستوطنين اثنين بحالة خطرة.

وذكرت القناة العبرية، "وصل المنفذ والذي يبلغ من العمر 13 عاما من سكان سلوان بحافلة عمومية مسلحا بمسدس من نوع يريحو". وفق قولها

وزعمت أن المُنفذ أطلق النار على مستوطنين اثنين أصيبا بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن حارس أمن كان هناك قام بإطلاق النار وإصابته.

ونوهت القناة الإسرائيلية الرسمية، إلى أن الفتى صاحب الـ 13 عامًا، يتم الآن استجوابه من قبل الشاباك.

وفي ذات السياق، نقلت قناة الجزيرة عن عائلة الفتى محمد عليوات، نفيها أن يكون هو منفذ عملية سلوان، وتقول إن وجوده صادف لحظة وقوع الحادث.

يُذكر أن عملية سلوان الجديدة، تأتي بعد ساعات فقط، من عملية أخرى في القدس، أمام كنيس يهودي، أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين، واستشهاد المنفذ خيري علقم.

 

 

#سلوان #القدس #عملية

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