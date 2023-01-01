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"أفيخاي أدرعي" يتوعد من يوزع الحلوى ابتهاجاً بعملية القدس

السبت 28 يناير 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أفيخاي أدرعي" يتوعد من يوزع الحلوى ابتهاجاً بعملية القدس



القدس المحتلة / سما /

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على عملية القدس والتي نفذت مساء أمس الجمعة، بالقرب من كنيس يهودي في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين

وقال أدرعي على "تويتر": "من يرتكب اعتداء إرهابيا بكنيس يهودي ويقتل مصلين ليس بطلا بل إنه إرهابي جبان لا دين له... ويل لمن يوزع الحلوى ابتهاجا بقتل الأبرياء".

 


وأرفق أدرعي تصريحه بالآية القرآنية 40 من سورة الحج: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا".

وكانت القوات الإسرائيلية، اعتقلت فلسطينياً في مدينة القدس كان يوزيع الحلوى ابتهاجا بتنفيذ هجوم حي النبي يعقوب.

ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، الأجهزة الأمنية بضرورة الاستعداد لاحتمال حدوث تطورات جديدة في المنطقة، مطالبا بتكثيف الجهود لحماية المستوطنات والطرق.

#أفيخاي أدرعي #الحلوى #عملية القدس #القدس #الاحتلال

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