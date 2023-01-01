"أفيخاي أدرعي" يتوعد من يوزع الحلوى ابتهاجاً بعملية القدس

القدس المحتلة / سما /

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على عملية القدس والتي نفذت مساء أمس الجمعة، بالقرب من كنيس يهودي في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين

وقال أدرعي على "تويتر": "من يرتكب اعتداء إرهابيا بكنيس يهودي ويقتل مصلين ليس بطلا بل إنه إرهابي جبان لا دين له... ويل لمن يوزع الحلوى ابتهاجا بقتل الأبرياء".