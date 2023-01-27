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الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال 42 شخصا من أقارب الشعهيد علقم..

السبت 28 يناير 2023 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال 42 شخصا من أقارب الشعهيد علقم..



القدس المحتلة/ سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، "اعتقال 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني".

وأكدت الشرطة، في بيان لها، أنها "اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة الإرهابي، إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية".

من جانبه، أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، رفع حال التأهب والاستنفار في البلاد إلى أعلى مستوى في أعقاب تقدير للوضع أجراه على خلفية عملية القدس".

وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.

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