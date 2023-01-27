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الفصائل الفلسطينية تبارك عملية سلوان وتشيد بمنفذها

السبت 28 يناير 2023 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل الفلسطينية تبارك عملية سلوان وتشيد بمنفذها



غزة / سما /

 

باركت الفصائل الفلسطينية عملية إطلاق النار البطولية التي نفذت في مدينة القدس صباح السبت، التي أسفرت عن إصابة إسرائيليين بجراح خطيرة.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: " العملية الفدائية في سلوان في القدس المحتلة، تأكيد على استمرار الفعل المقاوم على كل الأرض المحتلة، ورداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا، وأن المعركة ضد الاحتلال مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال، وأن كل إرهاب الجيش الصهيوني لن يوقف نضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال".

وأكدت حركة المقاومة الشعبية أن العمليات البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وهي تأتي لتبعث برسالة مفادها أن المقاومة ومشروعها هي الكفيلة وحدها لتحرير الأرض وإعادة الحقوق.

بدورها أشادت الجبهة الشعبية بعملية سلوان البطولية، مؤكدة أنها تأتي من قلب القدس بعد عملية الشهيد خيري علقم لتؤكد على الصراع المفتوح مع الاحتلال على كل بقعة من أرضنا، وتأكيدا على هوية القدس الفلسطينية والسياسية والدينية.

وأصيب مستوطنان، اليوم السبت، برصاص شاب فلسطيني أطلق النار عليهما في حي استيطاني، مجاور لحي سلوان جنوب المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة.

وبحسب القناة "12" العبرية، فإن المنفذ أطلق النار على المستوطنين، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وآخر بالمتوسطة.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن منفذ العملية أصيب بجراح خطيرة عقب إطلاق النار عليه من قبل مستوطن مسلح، وهو من سكان بلدة سلوان ويبلغ من العمر 13 عاماً.

#الفصائل الفلسطينية #سلوان #القدس

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