فيديو.. إصابات في عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بوقوع عملية إطلاق نار جديدة في بلدة سلوان قرب المسجد الأقصى.

وبحسب مصادر عبرية، فإنه سمع دوي إطلاق نار في سلوان بالقدس المحتلة، وتبين لاحقاً انها عملية فدائية جديدة.

وأشارت المصادر إلى إصابة عدد من المستوطنين خلال عملية إطلاق النار، فيما لم يحدد مصر منفذ العملية.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن منفذ العملية استشهد على الفور عقب إطلاق النار عليه من قبل مستوطن مسلح.

وانتشرت على منصات التواصل صوراً تظهر إصابة عدد من المستوطنين في عملية إطلاق النار في سلوان.