  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد المنفذ..

فيديو.. إصابات في عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

السبت 28 يناير 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إصابات في عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بوقوع عملية إطلاق نار جديدة في بلدة سلوان قرب المسجد الأقصى.

وبحسب مصادر عبرية، فإنه سمع دوي إطلاق نار في سلوان بالقدس المحتلة، وتبين لاحقاً انها عملية فدائية جديدة.

وأشارت المصادر إلى إصابة عدد من المستوطنين خلال عملية إطلاق النار، فيما لم يحدد مصر منفذ العملية.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن منفذ العملية استشهد على الفور عقب إطلاق النار عليه من قبل مستوطن مسلح.

وانتشرت على منصات التواصل صوراً تظهر إصابة عدد من المستوطنين في عملية إطلاق النار في سلوان.

 
 
#سلوان #القدس #عملية #اطلاق نار #عملية القدس #اصابات #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة (صور وفيديوهات)

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية القدس البطولية

من هو الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس؟

صحيفة عبرية: عملية القدس تُغير الواقع

"جعجعة بلا طحن"... بن غفير وسموتريتش مثال بعد قصف غزة الليلة

هآرتس: هكذا أعدم الجيش الإسرائيلي فلسطينيّا بدم بارد أمام ابنه دون مبرر

فيديو: "القسّام" تنشر مشاهد من تصدّيها لطيران الاحتلال في سماء غزة

الأخبار الرئيسية

عملية القدس

موقع عبري: مؤسسة الاحتلال الأمنية تحقق في "مهارة" منفذ عملية القدس

عملية القدس

جدل بشأن توقيت استجابة الشرطة الإسرائيلية خلال علمية القدس

photo_2023-01-27_21-28-26

صحيفة عبرية: عملية القدس تُغير الواقع

photo_2023-01-27_20-24-11 (2)

تفاصيل مثيرة.. هكذا نفذ الشهيد خيري علقم عملية القدس

photo_2023-01-27_16-20-48

الاحتلال يستهدف وقفة منددة بجرائم الاحتلال شرق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم