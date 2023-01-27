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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 28 يناير 2023 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

 

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (22-27 يناير 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11876 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10959 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11633 مواطناً و149 أجنبياً، و94 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10730 مواطناً، و151 أجنبياً، و72من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

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