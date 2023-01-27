رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، استشهاد الفتى المقدسي وديع عزيز أبو رموز (16 عاما)، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- مقتل 7 مستوطنين في عملية بمستوطنة النبي يعقوب.. واستشهاد المنفذ خيري علقم

- الاحتلال يجرح عشرات المواطنين في الضفة.. والمستوطنون يعربدون

- عمليات تدمير واسعة لمقتنيات الأسرى المنقولين من سجن "ريمون" إلى "جلبوع"

- بطريركية الروم الأرثوذكس: سنعمل على منع مسيرات الجماعات الصهيونية المتطرفة

- العاهل الأردني ورئيس الوزراء الكندي يؤكدان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس

- "أوتشا" يطلق نداء إنسانيا بقيمة نصف مليار دولار لفلسطين المحتلة

- غضب في الضفة الغربية غداة مجزرة الاحتلال في جنين ومخيمها

- دعوات أممية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الضفة الغربية وإنهاء الاحتلال فورا

- الشرطة الإسرائيلية تقمع وقفة في حيفا منددة بمجزرة جنين وتعتقل 6 متظاهرين

- مخطط احتلالي لمضاعفة عدد المستوطنين وهدم مبان فلسطينية في المناطق "سي"

"الأيام":

- مقتل 7 إسرائيليين بعملية إطلاق نار في مستوطنة "النبي يعقوب" واستشهاد المنفذ

- غزة: طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على عدة مواقع للمقاومة

- خبيران أمميان يحثان المجتمع الدولي على عدم التسامح مع جرائم الاحتلال

- إصابة خمسة مواطنين برصاص مستوطن قرب مدخل بيتا

- مستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات ضد المواطنين وممتلكاتهم

- "حقوق الإنسان": يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الضفة

- اعتقالات في تظاهرة بحيفا ووقفتان في أم الفحم وطمرة تنديداً بالعدوان على جنين

- مسيرة شعبية وسط عمان نصرة لفلسطين

- عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة

"القدس":

- مقتل 7 إسرائيليين في عملية بالقدس

- تشييع الشهيد يوسف محيسن في الرام وإصابات خلال مواجهات واعتداءات بالضفة

- استشهاد مقدسي متأثرا بإصابته قبل يومين

- مسيرات في الأردن ولبنان نصرة لمخيم جنين والقدس

- "إسرائيل هيوم": حكومة نتنياهو تعهدت بإضافة نصف مليون مستوطن بالضفة وهدم البناء في المنطقة "ج"

- معارك "شرسة" بين الأوكرانيين والروس في مدينة فوغليدار

- نداء إنساني أممي بقيمة نصف مليار دولار دعما لفلسطين