موقع عبري: مؤسسة الاحتلال الأمنية تحقق في "مهارة" منفذ عملية القدس

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن مؤسسة الاحتلال الأمنية بدأت التحقيق، في حقيقة المهارة التي أظهرها الشهيد خيري علقم، منفذ عملية القدس المحتلة أمس، والتي أدت لمقتل 7 مستوطنين.

وبحسب موقع واللا العبري، فإن المنفذ استخدم مسدسًا، وأظهر مهارة في استخدامه، وأن هناك شكوك أمنية بأنه قد يكون تلقى تدريبًا على السلاح من قبل.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية، أنه يجري البحث في إمكانية تلقيه مساعدة أو مشاركة نواياه مع آخرين، مشيرةً إلى أن هناك تحقيق شامل في العملية.

ووقعت العملية أمام كنيس يهودي في الحي الاستيطاني "نيفه يعقوب"، ومحيط الكنيس وصولًا لمفترق بيت حنينا الذي استشهد عنده منفذ العملية.

وفي التفاصيل، وصل المنفذ الساعة 20:15 من مساء الجمعة، ونزل من مركبته وأطلق النار من مسدس على المارة على بعد 100 متر من الكنيس، ثم واصل التقدم نحو الكنيس وأطلق النار على المزيد من المارة، وركب مركبته، وعلى بعد أمتار قليلة خاض اشتباكات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية وتم تحييده.

وقال مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي، إن المنفذ أطلق النار على المستوطنين من مسافة قريبة جدًا، مشيرًا إلى أنه وصل بمركبة بيضاء من نوع تويوتا، بيضاء اللون، ونزل على بعد 100 متر من الكنيس وأطلق النار على مستوطنة ومستوطن، ثم استمر في إطلاق النار عل ىشخصين كانا يقفان بالقرب من محطة الحافلة، ثم أطلق النار على اثنين آخرين كانا على دراجة نارية، وأطلق النار على مستوطنة كانت تقف على سكة حديدية خفيفة، قبل أن يطلق النار باتجاه فناء أحد المباني، حيث أصيب مستوطنين هناك، ثم حاول الفرار من المكان بمركبته وتوجه نحو بيت حنينا، وتم محاولة وقفه من قبل مركبة للشرطة بعد إطلاق النار عليها، وتبادلت القوة إطلاق النار معه قبل أن يتم تحييده.

وقال مستوطنون من سكان المنطقة للموقع العبري، إن استجابة الشرطة الإسرائيلية كانت بطيئة، ووصلت للمكان بعد 20 دقيقة، واصفين ذلك بأنه "عار".

ووفقًا لبعض المستوطنين، فإن الشرطة لم تأتي سريعًا بسبب اعتقادها أنه إطلاق نار بسبب الأفراح، وقالت مستوطنة تسكن بالمكان: "ابنتي اتصلت بالشرطة وهي ترتجف، وقالت لهم إنهم يطلقون النار هنا، نحن نذبح هنا، ولكن الشرطة جاءت بعد 20 دقيقة".

فيما ادعت شرطة الاحتلال أنه حين وصل إليها البلاغ، تحركت فورًا وبعد 5 دقائق قامت بتحييد المنفذ.