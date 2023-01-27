الاحتلال يعتقل عددًا من أفراد عائلة الشهيد علقم

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عددًا من أفراد عائلة الشهيد خيري علقم منفذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة والتي أدت لمقتل 8 إسرائيليين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات كبيرة اقتحمت منزل عائلة الشهيد في حي الطور بمدينة القدس المحتلة، وأخضعت عائلته لتحقيق ميداني، قبل أن تقوم باعتقال مجموعة منهم وتقتادتودارت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام المنزل.هم للتحقيق.

ومن بين المعتقلين، والد الشهيد، الذي كان قد استدعي من قبل مخابرات الاحتلال بعد التعرف على هوية نجله.