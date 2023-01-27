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تفاصيل اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن عقب عملية القدس

السبت 28 يناير 2023 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن عقب عملية القدس



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية، صباح اليوم السبت ، تفاصيل اتصال هاتفي جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والرئيس الأمريكي جو بايدن، في أعقاب عملية القدس ، التي أدت لمقتل 7 إسرائيليين، واستشهاد المُنّفذ.

وبحسب البيت الأبيض - كما ورد في موقع واي نت الاسرائيلي - فإن بايدن عرض على نتنياهو تقديم كل إجراءات الدعم اللازمة للحكومة الإسرائيلية في الأيام المقبلة.

وقال بايدن لـ "نتنياهو": "سنقدم لك كل وسائل الدعم المناسبة.. إن هذا الهجوم، هجوم على العالم المتحضر".

وأكد الرئيس الأميركي على التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل. وفق تعبيره.

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "تحدثت مع نظيري الإسرائيلي وأبلغته أن الرئيس بايدن يقدم دعمه الكامل لحكومة وشعب إسرائيل".

كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عملية إطلاق النار في القدس، داعيًا إلى "أقصى درجات ضبط النفس بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

#عملية القدس #جو بايدن #نتنياهو

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