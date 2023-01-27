"حزب الله" يشيد بعملية القدس ويؤكد بأنها أدخلت الرعب والقلق إلى قلوب المستوطنين

بيروت / سما /

أشاد حزب الله اللبناني، بعملية القدس البطولية التي نفذها البطل المجاهد خيري علقم، أمس، وأسفرت عن سقوط العشرات المستوطنين بين جريح وقتيل.



وأكد حزب الله في بيان له، صباح اليوم السبت، أن هذه العملية الشجاعة أربكت العدو وكشفت هشاشة أمنه واجراءاته وأدخلت الرعب والقلق إلى قلوب كيانه ومستوطنيه.

واعتبر العملية بأنها رد فعل سريع وحاسم وجريء على العدوان والمجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم جنين، وصفعة قوية لحكومة المتطرفين والفاسدين.



وعبر حزب الله عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء وتأييده المطلق لكافة الخطوات التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدوان والدفاع عن الشعب الفلسطيني.



وأدان بشدة ازدواجية المعايير الظالمة والمرفوضة التي تمارسها بعض الحكومات الغربية ومعها بعض الحكومات العربية بالتواطؤ والصمت عن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين وأدت إلى استشهاد العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم، وفي الوقت نفسه تبادر هذه الحكومات إلى ادانة العملية الدفاعية التي نفذها الشهيد علقم وسائر العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية وهي عمليات تقرها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية دفاعا عن الحق والأرض والسيادة.



وختم بيانه بالقول: "إن حزب الله اذ يبارك لشعبنا الفلسطيني وكل فصائله المقاومة ومجاهديه هذه العملية النوعية، يرى أن بندقية المقاومين وسواعدهم القوية وحدها الرد على جرائم العدو وهي التي ستكتب نصر فلسطين وعزها الآتي بإذن الله".