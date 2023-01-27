قوات القمع تقتحم الأقسام في "مجدو" وتعزل 40 أسيرا

رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أقسام الأسرى داخل سجن "مجدو" وعزلت 40 أسيرا خارج غرفهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح مقتضب، إن وحدات القمع من "الشباص" اقتحمت الأقسام داخل السجن المذكور، ورشت الغاز على الأسرى، وعزلت 40 منهم.

وتأتي عملية العزل في إطار عمليات النقل الواسعة التي تنفّذها إدارة السّجون مؤخرا بحق الأسرى، والتي طالت حتى الأسبوع الماضي أكثر من 220 أسيرا، من سجون "هداريم، وريمون، ومجدو".

ومن المتوقع أن تطال عمليات النقل هذه عدة سجون أخرى، وقد تستمر حتى شهر آذار/ مارس المقبل.

يذكر أن عمليات تخريب وتدمير واسعة طالت مقتنيات و"كانتينا" الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن "ريمون" إلى "جلبوع" مؤخرًا، حيث قدروا خسائرهم بـ 100 ألف شيقل.

كما طالت هذه الإجراءات الانتقامية مقتنيات أسرى سجن "هداريم"، خلال نقلهم إلى سجن نفحة، في الثامن من كانون الثاني الجاري.

وتنتهج إدارة السجون عمليات نقل الأسرى لعدة أهداف، أهمها: ضرب أي حالة "استقرار" يحاول الأسير أن يخلقها داخل السجن، ومحاولتها المستمرة التنكيل بالأسرى، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم.

وكانت إدارة السجون قد صعدت من عمليات النقل بشكل ملحوظ ضمن خطة، بعد عملية نفق جلبوع البطولية، وحاولت فرض معادلة جديدة على الأسرى من خلال عمليات تنقلات دورية، في سياق المساس بالحالة التنظيمية، إلا أن الأسرى واجهوا ذلك عبر سلسلة من المعارك التي استمرت منذ شهر أيلول عام 2021، وحتى العام الماضي.