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طقس فلسطين: أجواء غائمة ومغبرة

السبت 28 يناير 2023 06:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء غائمة ومغبرة



غزة/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت2023-01-28، أن يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة : يكون الجو غائم جزئي الى غائم ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: 2023-01-29

يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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