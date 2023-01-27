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جيش الاحتلال يرفع جاهزيته بعد عملية القدس تحسبا لتطورات جديدة

السبت 28 يناير 2023 02:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يرفع جاهزيته بعد عملية القدس تحسبا لتطورات جديدة



القدس المحتلة/سما/

وجّه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤاف غالانت، الأجهزة الأمنية بضرورة الاستعداد لاحتمال حدوث تطورات جديدة في المنطقة، مطالبا بتكثيف الجهود لحماية المستوطنات والطرق.

وقال غالانت "إن الأجهزة الأمنية سوف تتصرف بصرامة ضد الإرهاب"، متعهدا بأنه "سوف نصل إلى جميع المتورطين في الهجوم".

كما وصف الوزير الهجوم في حي النبي يعقوب بمدينة القدس، وأدى إلى مقتل عدد من الإسرائيليين، بالهجوم الخطير والمحزن،

وأردف: "إن النظام الأمني تحت قيادتي سيتصرف بصرامة ودون مساومة ضد الإرهاب وسيصل إلى جميع المتورطين في الهجوم".

#جيش الاحتلال الاسرائيلي

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