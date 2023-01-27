العاهل الأردني ورئيس الوزراء الكندي يؤكدان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس

أوتاوا/سمام

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها.

وأعرب الملك عبد الله، ورئيس الوزراء الكندي خلال الاجتماع الذي عقداه، اليوم الجمعة، في العاصمة الكندية أوتاوا، عن بالغ قلقهما إزاء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، وشددا على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

وأكدا ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تقوض حل الدولتين وترفع التوتر وتؤدي إلى العنف، كما شجعا الجهود المبذولة لإعادة إطلاق مفاوضات السلام لتحقيق حل الدولتين الذي سيضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وذات السيادة، لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقرارات الشرعية الدولية ضمن المرجعيات المتفق عليها.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الكندي دعم بلاده للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة.