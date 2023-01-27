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فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن مفاقمة التصعيد"

السبت 28 يناير 2023 01:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن مفاقمة التصعيد"



باريس/سما/

قالت فرنسا إن العودة إلى أفق حل الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، أضحى ضروة ملحة أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أنه يمثل الحل الوحيد الذي يضمن السلام العادل والدائم للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعربت "الخارجية الفرنسية" في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، عن "قلقها إزاء خطر التصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة" عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس في مخيم جنين وأسفرت عن ارتقاء 9 شهداء وإصابة العشرات.

وأضاف البيان: "تذكّر فرنسا بحرصها على احترام القانون الدولي الإنساني وضرورة حماية المدنيين في الأراضي المحتلة التي تقع على عاتق إسرائيل، وذلك بينما تسببت أعمال العنف في الضفة الغربية بمقتل 30 فلسطينيًا في شهر كانون الثاني/يناير 2023 وحده".

وتابع البيان: "تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن مفاقمة التصعيد"، مشيرا إلى أن "فرنسا ما تزال مستعدة للعمل في سبيل العودة إلى أفق حل الدولتين مع الطرفين".

#فرنسا

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