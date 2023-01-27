تونس تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني

تونس/سما/

أعربت تونس عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل من أجل تحرير أراضيه واسترداد حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، إن موقفها الثابت يأتي إثر تتالي الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال في فلسطين وآخرها اقتحام مدينة جينين ومخيّمها في الضفة الغربية.

ودعت تونس المجتمع الدولي للتحرك سريعا وتحمّل مسؤوليّاته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدّولي.