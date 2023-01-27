سورية تدين المجزرة الإسرائيلية في جنين

دمشق/سما/

أدانت سورية ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في مدينة ومخيم جنين.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال وحكومتها الإرهابية، تضيف هذه المجزرة إلى سجلها الحافل بأعمال العدوان والقتل، مستفيدة في ذلك من مظلة الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب التي توفرها لها الإدارات الأميركية المتعاقبة في استهتار بالغ بالقانون الدولي وازدواجية فاضحة في المعايير.

وطالبت، الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفي مقدمتها القرارات (242 و338 و497).

ــــ