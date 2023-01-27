إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل/سما/

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لمراسلنا، إن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة، عقب قيام المواطنين بفتح البوابة الحديدية التي كان الاحتلال اغلقها في وقت سابق، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في منطقة عصيدة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات الاختناق.

وأضاف ان قوات الاحتلال حاولت إعاقة وصول طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من خلال استهداف سيارات الإسعاف بقنابل الغاز.

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