أول تعليق من نتنياهو على عملية القدس

القدس المحتلة/سما/

علق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على عملية اطلاق النار التي وقعت قرب كنيس يهودي قرب بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة والتي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة ما لايقل عن 5 آخرين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وقال نتنياهو في تصريح من مقر الشرطة المركزي في القدس، إنه "بعد الاجتماع مع الأجهزة الأمنية اتخذنا قرارات فورية عقب العملية، إذ سنعرضها للمصادقة عليها في جلسة الكابينيت مساء السبت، وندعو المواطنين إلى عدم أخذ القانون لأياديهم".

وأضاف: "أريد أن أؤكد أننا بحاجة للعمل هنا بتصميم ورباطة جأش. أدعو الناس إلى عدم أخذ القانون بأيديهم، ولهذا الغرض لدينا جيش وشرطة وقوات أمن، وهم يتصرفون وسيعملون وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

وتابع" "نحن في واحدة من أسوأ الهجمات التي شهدناها في السنوات الأخيرة. قلوبنا مع عائلات القتلى وبالطبع للمصابين، نتمنى الشفاء العاجل لهم."

وأعلنت القناة 12 العبرية، الليلة، أنّ المجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر "الكابينت" سيعقد اجتماعًا مساء غدٍ السبت.

وأصدر وزير الحرب الإسرائيلي، يؤاف غالانت، مساء اليوم الجمعة، تعليماته بالاستعداد لاحتمال حدوث تطورات ميدانية أخرى وحماية المستوطنات.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: "سنتصرف بصرامة وبدون مساومة ضد منفذي هجوم القدس وسنصل إلى كل المتورطين".

يشار إلى أنّ غالانت قرر قطع زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة، بعد مقتل ثمانية إسرائيليين، وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار في مدينة القدس.