بعد عملية القدس.. بايدن يوجه فريق للأمن القومي بتقديم المساعدة للإسرائيليين

القدس المحتلة/سما/

أدان البيت الأبيض العملية ‏‎التي وقعت، مساء اليوم الجمعة، شمال القدس المحتلة والتي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين.



وقال في بيان له: "إننا ندين بشدة الهجوم "الإرهابي" الشنيع الذي وقع هذا المساء في كنيس يهودي في القدس، ونشعر بالصدمة والحزن إزاء الخسائر في الأرواح، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 8 ضحايا أبرياء".



وأضاف: "وقع الهجوم بشكل مأساوي في اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، حيث يتم إحياء ذكرى أولئك الذين فقدوا في الهولوكوست في جميع أنحاء العالم".



وأردف البيت الأبيض في بيانه: "وستقدم الولايات المتحدة دعمها الكامل لحكومة وشعب إسرائيل، وبناءا على ذلك، وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فريق الأمن القومي التابع له للتواصل الفوري مع نظرائه الإسرائيليين لتقديم كل الدعم المناسب لمساعدة الجرحى، وتقديم مرتكبي هذه الجريمة الفظيعة إلى العدالة".



وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة العملية في القدس وأعربت عن ‏تضامنها مع إ"سرائيل".‏



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين "هذا مروع للغاية".



وتابع: "نحن ندين هذا الهجوم الإرهابي الواضح بأشد العبارات، ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".