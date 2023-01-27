  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بعد عملية القدس.. بايدن يوجه فريق للأمن القومي بتقديم المساعدة للإسرائيليين

السبت 28 يناير 2023 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد عملية القدس.. بايدن يوجه فريق للأمن القومي بتقديم المساعدة للإسرائيليين



القدس المحتلة/سما/

أدان البيت الأبيض العملية ‏‎التي وقعت، مساء اليوم الجمعة، شمال القدس المحتلة والتي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين.


وقال في بيان له: "إننا ندين بشدة الهجوم "الإرهابي" الشنيع الذي وقع هذا المساء في كنيس يهودي في القدس، ونشعر بالصدمة والحزن إزاء الخسائر في الأرواح، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 8 ضحايا أبرياء".


وأضاف: "وقع الهجوم بشكل مأساوي في اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، حيث يتم إحياء ذكرى أولئك الذين فقدوا في الهولوكوست في جميع أنحاء العالم".


وأردف البيت الأبيض في بيانه: "وستقدم الولايات المتحدة دعمها الكامل لحكومة وشعب إسرائيل، وبناءا على ذلك، وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فريق الأمن القومي التابع له للتواصل الفوري مع نظرائه الإسرائيليين لتقديم كل الدعم المناسب لمساعدة الجرحى، وتقديم مرتكبي هذه الجريمة الفظيعة إلى العدالة".


وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة العملية في القدس وأعربت عن ‏تضامنها مع إ"سرائيل".‏


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين "هذا مروع للغاية".


وتابع: "نحن ندين هذا الهجوم الإرهابي الواضح بأشد العبارات، ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".

#بايدن #عملية القدس

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة والمقاومة تتصدى

ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخين من غزة صوب عسقلان

جيش الاحتلال يصدر بيانا بعد قصف غزة (فيديو)

فيديو: إطلاق رشقات صاروخية من غزة صوب مستوطنات الغلاف

فيديو : مشهد مؤثر ومؤلم من داخل أحد منازل مخيم جنين للشهيد عزالدين الصلاحات

"جعجعة بلا طحن"... بن غفير وسموتريتش مثال بعد قصف غزة الليلة

غالانت يصدر تعليمات جديدة لجيش الاحتلال بشأن التصعيد بغزة

الأخبار الرئيسية

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة

photo_2023-01-27_22-23-06

شهيد متأثرا باصابته برصاص الاحتلال في سلوان

photo_2023-01-27_20-24-11

ردود فعل إسرائيلية غاضبة على عملية القدس البطولية

photo_2023-01-27_21-47-36

شاهد: احتفالات تعم فلسطين ابتهاجا بعملية القدس

photo_2023-01-27_20-41-04

صورة: الكشف عن هوية منفذ عملية القدس البطولية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم